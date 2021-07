YouTube Shorts Rolt Uit In Nederland

YouTube rolt in Nederland YouTube Shorts uit. Shorts is een functie waarmee je net als bij TikTok korte filmpjes met filters en effecten kunt uploaden. YouTube introduceerde de nieuwe feature al in september 2020, maar in Nederland was YouTube Shorts tot nu toe nog niet beschikbaar.

YouTube heeft de Nederlandse lancering van YouTube Short bekendgemaakt via een persbericht. Het kan een aantal dagen duren voordat de feature voor iedereen beschikbaar is. Met Shorts kun je filmpjes maken die maximaal 15 seconden lang zijn. Vervolgens kun je filters, effecten of achtergrondmuziek toevoegen. Ook kun je de video vertragen of versnellen en teksten toevoegen. Je kunt meerdere Shorts achter elkaar plakken om een video te maken die maximaal één minuut lang is.

De functie is gewoon te vinden in de onderste balk van de YouTube-app op de mobiel on tablet. YouTube gebruikt algoritmes om te bepalen welke Shorts jij te zien krijgt. Met Shorts gaat YouTube de concurrentie aan met TikTok en Instagram Reels. Je kunt shorts liken of direct delen met je vrienden.

via [androidplanet]