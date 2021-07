Dure Sony Xperia 1 III Krijgt Maar Één Android-update

De Japanse fabrikant Sony heeft onlangs de Xperia 1 III uitgebracht in Nederland. De vlaggenschip-smartphone krijgt een flinke adviesprijs mee van maar liefst 1299 euro. Sony heeft nu meer duidelijkheid gegeven over het updatebeleid voor de Xperia 1 III en hieruit blijkt dat gebruikers niet op veel updates hoeven te rekenen.

De website Droidapp heeft aan Sony Benelux navraag gedaan over het updatebeleid van de Sony Xperia 1 III. Sony heeft vervolgens de onderstaande statement gegeven.

Wat betreft updates: 2 jaar -> dit houdt in meestal 1 Android update en maandelijks een beveiliging /bug fix update Indien nodig kunnen we na 2 jaar nog bug /beveiligen update uitbrengen, maar dit is alleen indien echt nodig.

Dit is dus geen goed nieuws. Waar sommige fabrikanten juist steeds vaker en langer updates uitrollen vallen de plannen van Sony enorm tegen. Helemaal voor een smartphone die voor 1299 euro in de winkels ligt. De smartphone ontvangt waarschijnlijk alleen een update naar Android 12 en 2 jaar lang beveiligingsupdates en bugfixes. Concurrent Samsung geeft vlaggenschip-smartphones maar liefst 3 grote Android-updates en zeker 4 of soms zelfs 5 jaar beveiligingsupdates. Sony’s besluit is dus opmerkelijk.