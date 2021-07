Sony Xperia 1 III Vanaf 15 Juli Verkrijgbaar Voor 1299 Euro

Vanaf 15 juli is de Sony Xperia 1 III te bestellen in Nederland. De Xperia 1 III is de nieuwste vlaggenschip van de Japanse fabrikant en de smartphone krijgt in Nederland een flinke adviesprijs mee van maar liefst 1299 euro.

Sony introduceerde de Xperia 1 III al in april, maar een adviesprijs en releasedatum hadden we toen nog niet. Na lang wachten kunnen we de krachtige smartphone vanaf 15 juli bestellen. De Sony Xperia 1 III kost 1299 euro, dus de smartphone is lang niet voor iedereen weggelegd.

De Sony Xperia 1 III beschikt over een 6,5-inch OLED-scherm met een 4K-resolutie (3840 x 1644 pixels) en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een waterdichte IP65/IP68-behuizing met een glazen achterkant, dual-speakers, een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Voorop zit een 8MP selfie-camera en achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 12MP telelens.

De Sony Xperia 1 III is verkrijgbaar in de kleuren matzwart en paars. Mensen die een bestelling plaatsen ontvangen de draadloze headset Sony WH-1000XM3 t.w.v. 200 euro cadeau.

