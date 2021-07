Motorola Edge 20-serie Met 144Hz Scherm Aangekondigd

Motorola heeft de nieuwste vlaggenschip-smartphones van de fabrikant aangekondigd. De Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite beschikken alle drie over een 108MP camera. De Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro zijn uitgerust met een 144Hz scherm. In dit artikel hebben wij alle specificaties op een rijtje gezet.

De krachtigste van de drie modellen is de Motorola Edge 20 Pro. De smartphone heeft een 6,7-inch OLED-scherm met een FHD+-resolutie en een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 870-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP telelens met 5x optische zoom en een 16MP groothoeklens.

De reguliere Edge 20 heeft hetzelfde scherm als de Edge 20 Pro en ook de camera’s zijn hetzelfde. Wel kun je met de telelens maar 3x optisch inzoomen in plaats van 5x. De Edge 20 heeft een Snapdragon 778G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4000mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen.

De Motorola Edge 20 Lite is de goedkoopste van de drie en beschikt over hetzelfde scherm, maar met een maximale verversingssnelheid van 90Hz. Intern vinden we een Dimensity 720 5G-B-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh (30W) accu en opnieuw een 32MP selfie-camera. De rear-camera bestaat uit een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

Eind augustus verschijnt de Motorola Edge 20 Pro op de markt voor een adviesprijs van 700 euro. De reguliere Edge 20 kost 500 euro. De Edge 20 Lite is vanaf begin september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 350 euro. Alle drie de toestellen draaien op Android 11 en ontvangen twee Android-updates.

via [tweakers]