“Gelekte Afbeelding Toont Fitbit Charge 5 Met Groter Scherm”

Er zijn nieuwe details uitgelekt over de nog onaangekondigde “Fitbit Charge 5”. Volgens het laatste gerucht krijgt de wearable een relatief groot kleurenscherm en zou de wearable geïnspireerd zijn door de Fitbit Luxe. Wel zal de “Fitbit Charge 5” een lager prijskaartje meekrijgen als de Fitbit Luxe.

De bovenstaande afbeelding is gedeeld door de betrouwbare website 9to5Google. Volgens de bron zien we op de afbeelding een fitnesstracker die intern de codenaam Morgan meekrijgt. De officiële naam weet de website nog niet te melden, maar de kans is groot dat het gaat om de Fitbit Charge 5, de opvolger van de Charge 4 die vorig jaar op de markt verscheen.

Het meest opvallende aan de afbeelding is de aanwezigheid van een kleurenscherm. De huidige Charge-wearables hebben namelijk geen kleurenscherm. Ook ziet het scherm er groter en breder uit. Helaas lijkt de “Morgan” wel te beschikken over dikke schermranden, waardoor de fitnesstracker wat goedkoper overkomt. Overige details hebben we nog niet. Zo hebben wij nog geen specificaties, geen adviesprijs en geen releasedatum. Toch is de kans groot dat we niet lang meer hoeven te wachten op de officiële introductie. De Fitbit Charge 4 verscheen namelijk in april 2020 op de markt, waardoor de fitnesstracker inmiddels alweer 15 maanden oud is.

via [androidplanet]