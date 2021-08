OnePlus 7(Pro) En 7T (Pro) Ontvangen Update Naar OxygenOS 11.0.2.1

OnePlus rolt momenteel een nieuwe update uit naar de OnePlus 7, de OnePlus 7 Pro, de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro. De update brengt verschillende verbeteringen met zich mee en installeert de beveiligingspatch van juni.

De vier smartphones van OnePlus draaien al een tijdje op Android 11, maar ontvangen nu een update naar OxygenOS 11.0.2.1 met extra verbeteringen. Na de update staat de beveiligingspatch op juni 2021 en zijn een aantal bugs opgelost. Zo is het probleem waarbij content van sommige videodiensten niet in high-definition afgespeeld kunnen worden opgelost en is de energieverbruik verbeterd.

Hieronder staat de volledige changelog. De update zal in fasen worden uitgerold, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

Changelog

System Reduced Power consumption Improved overheating control management Fixed the issue of not being able to play high-definition videos on some video platforms Upgraded Android Security Patch to 2021.06

File Manager Fixed the crash issue of the application

Camera Fixed the issue that the camera is blurred when shooting on fullscreen size Improved the stability

Phone Optimized the dialpad UI display effect



