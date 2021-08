Motorola Moto G9 Plus Ontvangt Beveiligingspatch Van Juli

Motorola heeft een nieuwe update uitgerold naar de Moto G9 Plus. De update installeert de beveiligingspatch van juli 2021, die er voor zorgt dat de smartphone weer wat beter is beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Regelmatig rollen fabrikanten updates uit die geen nieuwe functies met zich meebrengen, maar die er wel voor zorgen dat je toestel minder kwetsbaar is voor hackers en malafide applicaties. De Moto G9 Plus ontvangt nu zo’n update. Eind mei ontving de smartphone voor het laatst een beveiligingspatch en nu staat de patch van juli klaar. Je ontvangt een notificatie zodra je de update op jouw toestel kunt installeren.

Gebruikers van de Moto G9 Plus wachten nog steeds op de Android 11-update, maar het is nog onduidelijk wanneer Motorola deze update zal uitrollen.

via [droidapp]