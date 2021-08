High-end Tablet Lenovo Tab P12 Pro Onderweg

Apple domineert al jaren de high-end tablet-markt, met Samsung als enige echte concurrent. Lenovo lijkt mee te willen doen op deze markt door de Lenovo Tab P12 Pro te introduceren. Volgens de geruchten gaat het om een tablet met een Snapdragon 855-chipset.

Lenovo is niet nieuw op de tablet-markt, maar de fabrikant is voornamelijk actief in het midrange-segment. Toch lijkt de fabrikant te willen concurreren met Apple en Samsung, want in de Google Play Console is informatie opgedoken over een krachtigere Lenovo-tablet. Volgens MySmartPrice heet de high-end tablet Lenovo Tab P12 Pro en beschikt het apparaat over een Snapdragon 855-processor met 8GB werkgeheugen. Het scherm heeft een resolutie van 1.600 x 2.560 pixels. We weten nog niet of het gaat om een OLED-scherm of een LCD-scherm.

Het is nog onduidelijk wanneer Lenovo de tablet zal introduceren. De fabrikant lanceerde de Tab P11 Pro vorig jaar in augustus, dus het is goed mogelijk dat de opvolger zeer snel zal worden aangekondigd. De Tab P11 Pro verscheen op de markt voor 549 euro. Dit geeft ons een indicatie van wat wij kunnen verwachten.

via [AW]