Nothing Phone (1) Ontvangt Nothing OS 2.0-update

Nothing rolt een grote update uit naar de eerste smartphone van het bedrijf. De Nothing OS 2.0-update voor de Nothing Phone (1) brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

Na de installatie van de update kunnen gebruikers aan de slag met een hoop functies die we kennen van de Nothing Phone (2). Zo krijgt de interface een makeover met een minimalistische en moderne uitstraling en een Snelle Instellingen-widget. Ook krijg je meer controle over de Glyph-interface en kun je widgets nu gebruiken op het vergrendelingsscherm en het Always-On Display.

Daarnaast heeft Nothing de Glyph Zaklamp-functie toegevoegd, waarmee je de gehele Glyph-interface kunt oplichten om te gebruiken als een zaklamp. De nieuwe functies ‘Gekloonde apps’ en ‘App Locker’ zorgen ervoor dat je apps met verschillende accounts kunt gebruiken en de apps beter kunt beveiligen. Als laatste zijn er op de achtergrond enkele stabiliteitsverbeteringen en optimalisaties doorgevoerd die de algemene gebruikerservaring moet verbeteren.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de Nothing OS 2.0-update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Nothing Phone (1).

via [droidapp]