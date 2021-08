Motorola Introduceert 5G-smartphone Moto G50

Motorola heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd onder de naam Moto G50. Het gaat om een budget-smartphone met een 90Hz-scherm en 5G-ondersteuning. We weten nog niet of de smartphone ook in de Benelux op de markt verschijnt.

Vooralsnog heeft Motorola de Moto G50 alleen voor de Australische markt aangekondigd. De smartphone krijgt daar een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 250 euro. Informatie over een Europese release heeft Motorola nog niet gegeven.

De Motorola Moto G50 beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 x 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 700 5G-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen. In de doos zit echter een 10W oplader.

Achterop vinden we nog een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 13MP selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de plastic behuizing.