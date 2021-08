Fitbit Charge 5 Officieel Aangekondigd

Fitbit heeft zojuist de nieuwste fitnesstracker van het bedrijf geïntroduceerd. De Fitbit Charge 5 heeft een nieuw design met kleurenscherm en krijgt een adviesprijs mee van 179,95 euro.

De afgelopen weken dook de Fitbit Charge 5 verschillende keren op in het geruchtencircuit. Fitbit heeft de fitnesstracker nu officieel aangekondigd en de geruchten blijken te kloppen. In tegenstelling tot de Charge 4 heeft de Charge 5 een kleurenscherm in plaats van een zwart-wit scherm. Ook is het AMOLED-scherm twee keer zo helder. Daarnaast heeft Fitbit voor het eerst een always-on-schermfunctie toegevoegd.

De Fitbit Charge 5 heeft een accuduur van 7 dagen, een ingebouwde GPS, 20 trainingsmodi en automatische sportherkenning. Ook kan de Charge 5 een schatting maken van je V02 Max. Dit is de maximale hoeveelheid zuurstof die je lichaam kan je gebruiken tijden intense workouts. Verder heeft de Charge 5 nog een EDA-sensor, waarmee de wearable stress kan waarnemen, en heeft Fitbit de ECG-app toegevoegd. Deze app kan atriumfibrillatie detecteren. Atriumfibrillatie is de meest voorkomende vorm van hartritmestoornissen. Uiteraard kun je ook gewoon 24/7 je hartslag meten.







Speciaal voor de Charge 5 heeft Fitbit een nieuwe functie toegevoegd aan het Fitbit Premium-abonnement. Deze functie geeft een dagelijkse herstelscore zodat je kunt zien of je lichaam klaar is om te sporten of dat je beter rustig aan kunt doen. Elke morgen geeft de Charge 5 een score op basis van je activiteit, hartslagvariabiliteit (HRV) en recente slaap. Op een later tijdstip zal de herstelscore ook beschikbaar zijn voor de Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe en Inspire 2.

De Fitbit Charge 5 kost 179,95 euro en consumenten ontvangen een Fitbit Premium-lidmaatschap van zes maanden. De fitnesstracker is verkrijgbaar in de kleuren Black, Lunar White en Steel Blue.

via [AW]