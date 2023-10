Vroegtijdige Unboxing Van Google Pixel 8 Opgedoken

Google zal de Pixel 8-serie op 4 oktober introduceren, maar voor veel verrassingen komen we niet te staan. De nieuwe vlaggenschip-smartphone is namelijk al vele keren opgedoken in het geruchtencircuit en nu is de Pixel 8 ook al te zien in een korte hands-on video.

Dankzij de hands-on video van YouTuber PBKreviews weten al precies hoe de Google Pixel 8 er uit komt te zien. In de korte unboxing zien we de grijsgroene “Hazel” variant. De lange camerabalk heeft net als bij de Pixel 7 een matte afwerking terwijl de rest van de achterkant glanst. We zien de smartphone niet in actie, waardoor niet alle details duidelijk zijn, maar de Pixel 8 lijkt wel een wat rondere afwerking te hebben dan zijn voorganger.

Op de verpakking van de Pixel 8 staat dat het scherm 6,2-inch groot is. De Google Pixel 7 heeft een 6,3-inch scherm. In de doos vinden we naast de smartphone nog wat papierwerk, een USB-C kabel en een adapter waarmee je data kunt overzetten van een oud toestel. Een oplader ontbreekt weer.

Op 4 oktober zal Google de Pixel 8 en Pixel 8 Pro officieel introduceren. Na de introductie zetten wij alle details, inclusief specificaties, prijzen en beschikbaarheid voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]