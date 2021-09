Introductie Google Pixel 6 Pas In Oktober

Mensen die wachten op de introductie van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro moeten nog even wat langer geduld hebben. Volgens de laatste geruchten zal Google de nieuwe vlaggenschip-smartphones namelijk pas in oktober introduceren.

Google deelde begin augustus al wat details over de Pixel 6-serie, maar een introductiedatum heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. Een aantal dagen geleden dook een bericht op die sprak over een introductie op 13 september, maar de geruchtenverspreider Jon Prosser spreekt dit nu tegen. Volgens hem moeten we wachten tot oktober.

Volgens de bronnen van Jon Prosser is het vanaf 19 oktober mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Op deze dag zal Google de Pixel 6-serie introduceren tijdens een Made by Google-evenement. Vanaf 28 oktober liggen de smartphones in de winkels.

