Microsoft Gaat 22 September Nieuwe Surface-apparaten Introduceren

Microsoft heeft op 22 september een Surface-evenement ingepland. Windows 11 en Surface-apparaten staan centraal tijdens dit online evenement. De geruchten spreken onder andere over de komst van een Surface Duo 2-smartphone en een nieuwe Surface Pro.

Onlangs doken al verschillende beelden op waarop de Surface Duo 2 te zien zou zijn. Ook specificaties hebben we al voorbij zien komen in het geruchtencircuit. Zo krijgt de smartphone waarschijnlijk grotere schermen dan zijn voorganger en vinden we intern een Snapdragon 888-processor. Ook vinden we achterop nu een driedubbele camera die een flinke verbetering moet zijn ten opzichte van de enkele camera op de originele Surface Duo.

Naast de smartphone met twee schermen krijgen we mogelijk ook de Surface Pro 8 en Surface Go 3 te zien. Deze nieuwe apparaten draaien waarschijnlijk op Windows 11. Microsoft zal dit nieuwe besturingssysteem op 5 oktober uitbrengen.

De presentatie start woensdag 22 september om 17.00 uur Nederlandse tijd. Na de presentatie zullen wij alle details met jullie delen.

