Xiaomi 12 Krijgt 50MP Camera Met 5x Optische Zoom

Xiaomi zal binnenkort de nieuwe vlaggenschip-smartphone Xiaomi 12 introduceren en er zijn al verschillende specificaties uitgelekt. Volgens de laatste berichten krijgt de Xiaomi 12 een driedubbele 50MP camera met 5x optische zoom.

Xiaomi heeft onlangs bekendgemaakt dat de fabrikant stopt met de Mi-naamgeving. Daarom krijgt de opvolger van de Xiaomi Mi 11 gewoon de naam Xiaomi 12. We hebben nog geen releasedatum, maar naar verwachting hoeven we niet lang meer te wachten op de officiële introductie. De Xiaomi 12 duikt de afgelopen weken steeds vaker op in het geruchtencircuit.

Volgens de laatste berichten beschikt de Xiaomi 12 onder andere over een Snapdragon 898-processor, een LTPO AMOLED-scherm met een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz en een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens die 5x optisch kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Een adviesprijs of releasedatum zijn nog niet uitgelekt.

via [droidapp]