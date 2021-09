TCL Introduceert Voordelige TCL 20 R Met 90Hz-scherm

TCL heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd. De TCL 20 R 5G is aantrekkelijk geprijsd en heeft onder andere een 90Hz scherm, 5G-ondersteuning en een grote accu. De smartphone is vanaf begin oktober verkrijgbaar voor 179,99 euro.

TCL is sinds eerder dit jaar actief in Nederland en brengt nu de vijfde smartphone uit in ons land. De TCL 20 R 5G is een zeer voordelige 5G-smartphone. De smartphone heeft een 6,52-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een HD-resolutie, een MediaTek Dimensity 700-processor met 5G-ondersteuning, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4500 mAh accu (10W), een 8MP selfie-camera en een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De TCL 20 R 5G draait op Android 11 en is vanaf begin oktober verkrijgbaar in de kleuren Granite Grey en Lazurite Blue voor een adviesprijs van 179,99 euro.