TCL Maakt Intrede In De Benelux En Lanceert Gelijk Twee Smartphones

Concurrentie is goed voor de consument en daarom zijn wij altijd blij als nieuwe spelers de Nederlandse markt betreden. Vandaag maakt het consumentenelektronicamerk TCL zijn intrede in de Benelux. De fabrikant brengt gelijk twee smartphones op de markt. De TCL20 SE en TCL20 5G hebben een stijlvol ontwerp, zijn milieuvriendelijk geproduceerd en brengen een hoop features met zich mee.

TCL Electronics is één van de grootste producenten van displays. Het is daarom ook niet gek dat de TCL20 SE en TCL20 5G allebei zijn uitgerust met een mooi groot scherm. De TCL20 5G heeft een 6,67-inch Full HD+-display met een “uitstekende helderheid en contrast”. Het scherm is ook in direct zonlicht goed leesbaar. Daarnaast zorgt het Eye Care-systeem ervoor dat blauw licht wordt weg gefilterd om visuele vermoeidheid te verminderen. De TCL20 SE heeft een nog groter 6,82-inch scherm met een V-notch voor de selfie-camera. Dit extra grote scherm in combinatie met Hi-Res audio dual-speakers zorgt ervoor dat je optimaal kunt genieten van de audiovisuele ervaring.

Zoals de naam al doet vermoeden heeft de TCL20 5G ondersteuning voor het 5G-netwerk. Dit is mogelijk dankzij de Snapdragon 690 5G-chipset. Met 5G-ondersteuning kun je films en series zonder vertraging streamen. Intern vinden we verder 6GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens.

De voordeligere TCL20 SE heeft 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu en een vierdubbele camera met een 16MP hoofdlens.

De TCL20 5G krijgt een adviesprijs mee van 299 euro. De TCL20 SE kost 149 euro. Mensen die een pre-order plaatsen ontvangen gratis een headset cadeau.