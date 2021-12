TCL Toont Oprolbare Fold ’n Roll Tablet

Eerder dit jaar kregen we renders te zien van de TCL Fold ’n Roll. Dit is een prototype tablet met een 10-inch scherm die je zowel kunt opvouwen als oprollen. Nu heeft Fold Universe een werkende prototype in handen gekregen met hetzelfde concept.

De onderstaande video is gemaakt tijdens de DTC 2021-conferentie in China. In de video zien we hoe de Fold ’n Roll wordt uitgevouwen tot een 8-inch tablet en vervolgens wordt uitgerold tot een 10-inch tablet. Het deel van het scherm dat oprolbaar is dient als het smartphone-scherm wanneer het toestel is dichtgevouwen. De TCL Fold ’n Roll beschikt dus maar over één scherm.

We zien dat de prototype enkel is gemaakt om de mogelijkheden van het scherm te tonen. De software op het toestel past zich namelijk nog niet goed aan op de verschillende schermformaten. Hierdoor denken wij dat het nog wel een lange tijd zal duren voordat een dergelijk product ook echt op de markt verschijnt.

via [hardware.info]