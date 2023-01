Samsung Galaxy A53 Ontvangt Beveiligingspatch Van Januari

Samsung heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor de Galaxy A53. Het gaat om een beveiligingsupdate die de patch van januari installeert. Hierdoor is de smartphone op het gebied van veiligheid weer helemaal up-to-date.

Mensen met een Samsung Galaxy A53 kunnen elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat ze een nieuwe update kunnen downloaden. Deze update installeert de beveiligingspatch van januari 2023 en dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De update is 213MB groot en lijkt verder geen nieuwe functies met zich mee te brengen. De update is nu zowel in Nederland als in België beschikbaar, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update op alle toestellen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]