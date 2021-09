“Specificaties En Renders Van Samsung Galaxy M52 Gelekt”

De eerste beelden van de Samsung Galaxy M52 zijn uitgelekt. Ook weten we een stuk meer over de specificaties van de mid-range smartphone. Zo krijgt de Galaxy M52 onder andere een 120Hz-scherm en een Snapdragon 778G-processor.

De nieuwe informatie is afkomstig van de geruchtenverspreider Ishan Agarwal. Volgens de bron beschikt de Samsung Galaxy M52 over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een kleine ronde uitsparing voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning. Deze processor is ook aanwezig in de Galaxy A52s.

Verder beschikt de Galaxy M52 over 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP dieptelens. We weten nog niet wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden en vanaf wanneer de Galaxy M52 verkrijgbaar zal zijn. Ook hebben we nog geen adviesprijs.

via [AW]