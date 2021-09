Renders Tonen Onaangekondigde OnePlus Buds Z2 Oordopjes

Op het internet zijn renders verschenen van de nog onaangekondigde OnePlus Buds Z2 oordopjes. De beelden zijn gebaseerd op foto’s van het daadwerkelijke product en zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks.

Uit de onderstaande beelden kunnen we opmaken dat de volgende draadloze oordopjes van OnePlus qua uiterlijk veel lijken op de oorspronkelijke Buds Z. Wel zijn de siliconen oordopjes van de Buds Z2 iets meer in een hoek naar beneden gericht. Waarschijnlijk zorgt dit voor een betere pasvorm. Ook lijkt de behuizing iets groter en zien we meer uitsparingen voor sensoren.

De oplaadcase lijkt exact hetzelfde als die van zijn voorganger. Specificaties van de OnePlus Budz Z2 heeft OnLeaks nog niet gedeeld. De oorspronkelijke Budz Z uit 2020 heeft 10mm-drivers, een ip55-rating en een 40mAh-accu in de oordopjes. De oplaadcase heeft een capaciteit van 450 mAh. De OnePlus Budz Z verscheen op de markt voor een adviesprijs van 59 euro.









via [tweakers]