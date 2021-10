Xiaomi Redmi Note 11-serie Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft de Redmi Note 11-serie officieel aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere Redmi Note 11, de Redmi Note 11 Pro en de Redmi Note 11 Pro+. In dit artikel zetten we alle specificaties even op een rijtje.

De nieuwe smartphone-serie is eerst aangekondigd voor de Chinese markt, maar we verwachten dat de Europese introductie snel zal volgen. Het gaat om drie mid-range smartphones met een groot scherm, een grote accu en degelijke specificaties.

De reguliere Xiaomi Redmi Note 11 beschikt over een een 6,6-inch Full HD+-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 810-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing. In deze behuizing vinden we ook nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting, stereo-speakers en een infraroodpoort. De Redmi Note 11 draait op Android 11 met de MIUI 12.5-schil.

De uitgebreidere Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro+ hebben beide een 6,67-inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 920-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De Redmi Note 11 Pro heeft een 5160 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, terwijl de Redmi Note 11 Pro+ een 4500 mAh accu heeft met ondersteuning voor 120W snelladen. Voor de stereo-speakers heeft Xiaomi samengewerkt met JBL.

Een Europese releasedatum of Europese adviesprijzen hebben we nog niet.

via [droidapp]