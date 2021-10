Eerste Details Poco M4 Pro 5G Gelekt

Poco is van plan om op 9 november een nieuwe smartphone te introduceren. De smartphone heet Poco M4 Pro 5G en de eerste details zijn inmiddels uitgelekt.

Poco heeft via Twitter bekendgemaakt dat het bedrijf op 9 november de Poco M4 Pro 5G zal introduceren. De presentatie is online te volgen. De Poco M4 Pro 5G is de opvolger van de Poco M3 Pro, die eerder dit jaar via de grijze import in Nederland op de markt verscheen voor 199 euro.

Volgens de geruchten beschikt de Poco M4 Pro 5G over een MediaTek Dimensity 810 of 700-processor met 8GB werkgeheugen. De smartphone draait uit de doos op Android 11 en heeft ondersteuning voor 33 Watt-snelladen. Zoals de naam al doet vermoeden is er ook ondersteuning voor 5G.

Meer specificaties hebben we nog niet, maar zijn voorganger is uitgerust met een 6,5-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 90Hz ververssnelheid. Intern vinden we een Dimensity 700-processor en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens. Voorop zit een 8MP selfie-camera.

via [androidplanet]