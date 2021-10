Facebook Verandert Bedrijfsnaam Naar ‘Meta’

Facebook heeft een nieuwe naam gekregen en heet voortaan ‘Meta’. De social media site blijft de naam Facebook houden, maar het moederbedrijf gaat vanaf nu verder onder de naam Meta. Meta is het moederbedrijf van diensten als Instagram, WhatsApp, Facebook en Oculus.

Wanneer mensen de naam Facebook horen denken ze gelijk aan de website Facebook. Facebook is echter veel meer dan alleen een social media site. CEO Mark Zuckerberg legde eerder al uit dat een naamswijziging toepasselijk is, omdat Facebook voor allerlei producten verantwoordelijk is. Het bedrijf maakt slimme Ray-Ban-brillen, smart speakers, horloges, virtual reality (VR) en sociale netwerken.

Via een blogpost heeft het bedrijf de naam ‘Meta’ aangekondigd. Vermoedelijk is de negativiteit rondom de naam Facebook één van de redenen om over te stappen naar de naam Meta. In de aankondiging laat het bedrijf ook weten dat social media verder gaat dan websites op een 2D-scherm. Virtuele omgevingen gaan in de toekomst ook een belangrijke rol spelen. Hier komen de Oculus VR-headsets van Meta in het spel. De ‘Oculus Quest’ en de ‘Facebook Portal-smart speaker’ worden ook omgedoopt tot de ‘Meta Quest’ en ‘Meta Portal’.

Hoe denken jullie over het besluit om de naam van Facebook te wijzigen?

