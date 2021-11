OnePlus 7 (Pro)-update Fikst Te Traag Oproepscherm

OnePlus rolt een nieuwe update uit naar de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro. De update lost een bug op die ervoor zorgde dat gebruikers langer moesten wachten voordat het oproepscherm tevoorschijn kwam. De Oxygen OS 11.0.4.1-update brengt ook gelijk beveiligings- en stabiliteitsverbeteringen met zich mee.

Gebruikers van de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro klagen al langer over een probleem die ervoor zorgde dat de telefoon wel overging wanneer iemand belde, maar het vervolgens nog even duurde totdat de oproep ook daadwerkelijk op het scherm verscheen. Dit probleem is opgelost in de laatste Oxygen-update.

Ben jij iemand die last heeft van deze bug en heb je nog geen notificatie ontvangen waarin staat dat je de nieuwe update kunt downloaden, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘.

via [AW]