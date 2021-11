Google One VPN Komt Naar De Benelux

Google One VPN de VPN-dienst van Google komt naar de Benelux. Met Google One VPN kun je het internet op zonder je eigen IP-adres te gebruiken. Op deze manier bescherm je je persoonlijke gegevens van kwaadaardigen en kun je diensten bereiken die op je huidige locatie geblokkeerd zijn.

Steeds meer mensen gebruiken een VPN-service om veilig met een openbare wifiverbinding te verbinden. De VPN zorgt er voor dat er minder kans bestaat om online getrackt te worden wanneer je verbinding maakt met een wifi-netwerk op het vliegveld of in de café. Met een VPN kun je je IP-adres en andere belangrijke informatie namelijk verborgen houden. Een VPN is ook te gebruiken om geblokkeerde content te bekijken. Zo bieden streamingdiensten bepaalde series en films bijvoorbeeld alleen aan in Amerika. Door in de VPN een IP-adres in Amerika te selecteren kun je deze content ook in Nederland bekijken.

In Nederland en België kunnen we er vanaf nu voor kiezen om Google One VPN als virtual private network aanbieder te gebruiken. Voorheen was de dienst alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Duitsland. Naast Nederland en België heeft Google de dienst nu ook beschikbaar gemaakt in Oostenrijk, Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. In de aankondiging schrijft Google het volgende:

Het beschermen van je privacy begint met de meest geavanceerde digitale beveiliging. Daarom maken we onze producten standaard beveiligd en helpen we je gegevens veilig te houden met aangepaste aanbevelingen in Beveiligingscheck, een eenvoudige, persoonlijke manier om je Google-account te beveiligen. Dus of je op internet surft, je inbox beheert of je vakantiefoto’s deelt, wij beschermen je met automatische beveiligingen die rechtstreeks in onze producten zijn ingebouwd.

