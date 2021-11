Derde Opvouwbare Smartphone Van Royole Krijgt Pop-upcamera

Het bedrijf Royole werkt aan zijn derde opvouwbare smartphone en de eerste details over de nieuwe Royole FlexPai-smartphone zijn nu uitgelekt. Op een render die is gedeeld door de tech-lekker EvLeaks zien we dat de smartphone onder andere beschikt over een pop-up camera.

De nieuwe smartphone heet mogelijk Royole F3 of FlexPai 3, maar de naam is nog niet bevestigd. Op de render zien we dat het opvouwbare scherm geen inkeping heeft voor de selfie-camera. Dit is mogelijk doordat de smartphone beschikt over een pop-up module met daarin de selfie-camera. De smartphone heeft een schermdiagonaal van 7,2-inch, wat kleiner is dan het 7,8-inch scherm van zijn voorganger.

Net als bij de Huawei Mate Xs zit het scherm aan de buitenkant wanneer het toestel is dichtgeklapt. Dit is het tegenovergestelde van de opvouwbare smartphones van bijvoorbeeld Samsung, waarbij het vouwbare scherm aan de binnenkant zit. We weten nog niet wanneer Royole de nieuwe smartphone officieel zal introduceren.

via [tweakers]