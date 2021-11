“Renders Van OnePlus Nord N20 5G Gelekt”

OnePlus werkt aan een nieuwe budget-smartphone en zojuist zijn vermoedelijke renders van dit toestel gelekt. Het gaat om de Nord N20 5G, die volgens de renders een ander ontwerp krijgt dan voorgaande OnePlus-smartphones.

De renders zijn gedeeld door tech-lekker OnLeaks in samenwerking met de website 91Mobiles. Op de beelden zien we een budget-smartphone met een opvallend ontwerp. De Nord N20 5G krijgt volgens deze beelden namelijk een behuizing met rechte zijkanten, net zoals de iPhone 13. Sinds 2015 heeft de fabrikant alleen maar smartphones met afgeronde randen op de markt gebracht. Ook zien we dat de achterkant volledig vlak is en dat er twee grote cameralenzen aanwezig zijn. Naast de twee grote lenzen zit een LED-flitser en een sensor. Dit is waarschijnlijk een dieptesensor of een macrolens.







We weten nog niet veel over de specificaties van de OnePlus Nord N20 5G, maar de geruchten spreken over een 6,43-inch amoled-scherm, een Snapdragon 695-processor en een 16MP selfie-camera die in de ronde uitsparing in het scherm zit. Ook is er een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig. We hebben nog geen introductiedatum.

via [androidplanet]