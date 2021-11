Motorola Moto G9 Plus Ontvangt Android 11-update

Motorola is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Moto G9 Plus. Dit blijkt uit berichten van mensen met deze smartphone. De update brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Verschillende gebruikers van de Motorola Moto G9 Plus melden dat ze een update naar Android 11 hebben ontvangen. Android 11 brengt onder andere chatbubbels, verbeterde notificaties, meer privacyopties en een smart home en schermopname-tool met zich mee. Achter de schermen zijn ook stabiliteitsverbeteringen en beveiligingsverbeteringen doorgevoerd. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

Motorola Moto G9 Plus

De Motorola Moto G9 Plus verscheen in september 2020 op de markt en beschikt over een 6,81-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera, een Snapdragon 730G-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

via [androidplanet]