“Samsung Galaxy Buds 2 Veroorzaakt Irritatie Aan Oren”

Er komen steeds meer berichten binnen van mensen die klagen over de Samsung Galaxy Buds 2. De oordopjes zouden bij sommige gebruikers namelijk huidirritaties veroorzaken. Eén gebruiker claimt zelfs naar het ziekenhuis te zijn gegaan voor behandeling.

De Galaxy Buds 2 van Samsung zijn zeer goede draadloze oordopjes, maar niet iedereen is tevreden met hun aankoop. Een kleine groep gebruikers klaagt op websites als Reddit en Twitter namelijk over huidirritaties. In deze gevallen gaat het om mensen die de oordopjes regelmatig gebruiken voor langere luistersessies. Bij deze gebruikers veroorzaken de oordopjes soms irritaties in de oren. Een van de gedupeerden heeft zelfs vier dagen lang in het ziekenhuis doorgebracht vanwege een ernstige vorm van de huidaandoening cellulitis.

Het lijkt er op dat de combinatie van het materiaal van de oortjes en de nauwe pasvorm een allergische reactie uitlokken. De oordopjes zijn vervaardigd met onder meer nikkel en acrylaat. Samsung vermeldt op zijn website nog niet dat de oordopjes een allergische reactie kunnen veroorzaken, maar de website Sammobile schrijft dat Samsung wel de prijs van de oortjes terugbetaalt aan gedupeerde gebruikers en dat het bedrijf ook eventuele medische kosten terugbetaalt. Ondanks dit zijn sommige gebruikers toch een rechtszaak begonnen.

via [AW]