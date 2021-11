Vier Onaangekondigde Nokia-smartphones Opgedoken

Een bekende tech-lekker heeft beelden gedeeld van vier onaangekondigde Nokia-smartphones. HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, heeft de toestellen allemaal een codenaam gegeven die beginnen met de letter N.

HMD Global heeft zelf nog niks bekendgemaakt over de nieuwe smartphones, maar de bekende tech-lekker Evan Blass weet alvast wat informatie te delen. Specificaties ontbreken nog, maar afgaand op het uiterlijk lijkt het te gaan om mid-range en budget-smartphones. Ook de namen van de smartphones hebben we nog niet, maar Blass heeft wel de codenamen gedeeld.





De Nokia N150DL is waarschijnlijk een goedkope mid-ranger met een druppelnotch in het scherm en een rechthoekige camera-module met drie lenzen. De Nokia N151DL is waarschijnlijk nog voordeliger en heeft een ronde camera-module en vrij dikke schermranden. Voor de echte kleine budgets komt Nokia met de Nokia N1530DL, een toestel met een enkele camera die draait op Android Go. De Nokia N152DL ziet er het modernste uit. Deze smartphone lijkt namelijk te beschikken over een aluminium frame en een glazen achterkant. Ook heeft de N152DL een driedubbele camera en een fysieke Google Assistent-knop.





We weten nog niet wanneer HMD Global van plan is om deze smartphones officieel te introduceren en of de toestellen ook in Nederland en België op de markt verschijnen.

via [droidapp]