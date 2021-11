“Motorola Brengt Volgend Jaar Smartphone Met 200MP Camera Uit”

Motorola zou van plan zijn om in 2022 een smartphone op de markt te brengen die is uitgerust met een 200MP camera. Motorola is volgens de laatste geruchten de eerste fabrikant die een smartphone met 200MP-sensor op de markt brengt.

Dit bericht is afkomstig van de bekende tech-lekker Ice Univerce. De Motorola-smartphone maakt gebruik van een 200MP-sensor die is gemaakt door Samsung. Na Motorola zou de fabrikant Xiaomi in de tweede helft van 2022 ook een smartphone met deze camerasensor op de markt brengen. Samsung, de fabrikant verantwoordelijk voor de sensor, zal als derde deze 200MP-sensor gebruiken in een smartphone.

Het bericht over de smartphone van Motorola is opmerkelijk, want Motorola heeft nog nooit als eerste een nieuwe camerasensor gebruikt in een smartphone. Normaal zijn Xiaomi en Samsung altijd als eerste. De 200MP-sensor die Motorola zal gebruiken heet Isocell HP1. Deze sensor heeft een optisch formaat van 1/1,22″ en heeft pixels van 0,64 micron groot. De sensor maakt gebruik van ‘pixel binning’ waarbij de sensor bij weinig licht zestien pixels kan combineren tot één pixel in de foto, om zo tot een equivalent van pixels van 2,56 micrometer te komen. Dit resulteert in foto’s met een 12,5-megapixelresolutie. Bij veel licht zal de sensor 4 pixels combineren om foto’s te maken met een 50-megapixelresolutie. Ook kun je geen pixel binning gebruiken om 200MP foto’s te schieten of 8K video’s op te nemen.

via [tweakers]