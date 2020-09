“Introductie Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G en Nokia 9.3 PureView In November”

Eerder deze maand introduceerde HMD Global de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4, maar de fabrikant is van plan om dit jaar meer smartphones op de markt te brengen. Volgens bronnen van NPU kunnen we de Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G en Nokia 9.3 PureView in november verwachten.

Volgens de geruchten krijgen de Nokia 7.3 5G en de Nokia 9.3 PureView beide ondersteuning voor 5G. De Nokia 7.3 krijgt waarschijnlijk een 6,5-inch Full HD+-scherm, een Snapdragon 690-processor, een 4.000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt laden, een 48MP vierdubbele rear-camera en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Renders van de Nokia 7.3 lekten eerder deze maand al uit.

De Nokia 9.3 PureView krijgt net als zijn voorganger een vijfdubbele rear-camera. Deze camera-module heeft waarschijnlijk een 108MP hoofdlens waarmee je 8K-video’s kunt opnemen. De geruchten spreken verder over een 6,29-inch scherm met een QHD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 865-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4.500 mAh accu.

Een exacte introductiedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]