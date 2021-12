Kleuren En Prijzen Van Samsung Galaxy S21 FE Gelekt

Samsung is volgens de geruchten van plan om in januari de Galaxy S21 FE officieel te introduceren. Via een betrouwbare bron is nu meer informatie uitgelekt. De bron heeft namelijk de kleuren en de Europese prijzen van de smartphone gedeeld.

De introductie van de Samsung Galaxy S21 FE zou oorspronkelijk al eerder dit jaar plaatsvinden, maar vanwege het wereldwijde chiptekort en het succes van andere smartphones heeft Samsung de introductie uitgesteld, aldus de geruchten. Nu staat de introductie ingepland in januari 2022.

Al maanden verschijnen nieuwe details van de Galaxy S21 FE op het internet. Dit keer heeft de Duitse website Winfuture de kleuren en Europese adviesprijzen van de smartphone gedeeld. Samsung zou de Galaxy S21 FE in de kleuren zwart, wit, groen en roze op de markt willen brengen. Dit komt overeen met eerdere geruchten. De smartphone krijgt volgens de site in Europa een adviesprijs mee van 649 euro. Voor dit bedrag krijg je de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor 699 euro krijg je 256GB opslagruimte. Deze prijzen zijn hetzelfde als die van de Galaxy S20 FE.

via [droidapp]