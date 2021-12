Deze Fabrikanten Gaan Snapdragon 8 Gen 1-processor Gebruiken

Qualcomm heeft deze week zijn nieuwste high-end processor aangekondigd, de Snapdragon 8 Gen 1. De fabrikant heeft ook bekendgemaakt welke bedrijven smartphones op de markt gaan brengen die zijn uitgerust met deze krachtige chipset. De eerste smartphones met een Snapdragon 8 Gen 1 verschijnen begin 2022 op de markt.

In ons vorige bericht schreven wij dat de Snapdragon 8 Gen 1 de opvolger is van de Snapdragon 888 en dat deze chipset 20 procent krachtiger en 30 procent zuiniger is. Veel fabrikanten willen de Snapdragon 8 Gen 1 gaan gebruiken in hun aankomende vlaggenschip-smartphones. Qualcomm heeft tijdens zijn presentatie laten weten dat het in ieder geval om de onderstaande 14 fabrikanten gaat.

– Xiaomi

– Realme

– Honor

– Sony

– ZTE

– Sharp

– Nubia

– Black Shark

– Motorola

– Vivo

– Oppo

– OnePlus

– Redmi

– iQOO

Samsung staat niet op de lijst. Dit is raar want Samsung gaat de chipset wel degelijk gebruiken. Samsung gaat de aankomende Galaxy S22-serie in de Verenigde Staten namelijk uitrusten met de Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Buiten de VS krijgen de S22, S22 Plus en S22 Ultra echter een Exyos-processor. Mogelijk is dit de reden dat Samsung op deze lijst ontbreekt.

Vermoedelijk is Xiaomi de eerste fabrikant die een smartphone met deze chipset zal uitbrengen. Xiaomi zou de Xiaomi 12-serie namelijk al in december willen presenteren.

via [androidplanet]