Honor 60 (Pro) Officieel Aangekondigd

Honor heeft zojuist de Honor 60 en Honor 60 Pro geïntroduceerd. Het gaat om krachtige mid-rangers die op dit moment alleen voor de Chinese markt zijn aangekondigd. We weten nog niet wanneer en of de Honor 60-serie naar Europa komt.

De Honor 60 Pro beschikt over een 6,78-inch OLED-scherm met een resolutie van 1200 x 2652 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 778G+ processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en de smartphone is uitgerust met stereo speakers. Een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt.

De reguliere Honor 60 komt grotendeels overeen met de Honor 60 Pro, maar het scherm van de Honor 60 is met een formaat van 6,67-inch iets kleiner. Ook heeft de smartphone een iets minder krachtige Snapdragon 778G 5G-processor, 128GB of 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een 8MP ultragroothoeklens, in plaats van een 50MP-sensor.

De smartphones draaien uit de doos op Android 11 en kosten in China omgerekend ongeveer 375 euro (Honor 60) en 515 euro (Honor 6 Pro). Informatie over een Europese lancering hebben we niet.