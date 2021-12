Samsung Galaxy Z Flip 3 Ontvangt Android 12-update

Gebruikers van de Samsung Galaxy Z Flip 3 kunnen de komende dagen een grote update verwachten. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van Android 12. Gebruikers in Servië melden dat ze de update al binnen hebben en we verwachten dat gebruikers in Nederland en België snel zullen volgen.

In november rolde Samsung de Android 21-update uit naar de Galaxy S21-serie en nu zijn de andere vlaggenschip-smartphones aan de beurt. De website Sammobile schrijft dat de update momenteel uitrolt naar de Galaxy Z Flip 3. De update rolt als eerst uit in Servië, maar de komende dagen zal de rest van de wereld volgen. De Android 12-update komt samen met Samsung’s One UI 4.0-schil.

In One UI 4.0 kunnen gebruikers onder andere gebruikmaken van het nieuwe Material You-design, waarbij het uiterlijk van de interface zich aanpast aan de kleuren van de achtergrond. Ook zijn er meer privacyfuncties, widgets en cameraverbeteringen toegevoegd. Je ontvangt een notificatie zodra de update met versienummer ‘F711BXXU2BUKM‘ klaarstaat om te downloaden. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen’ -> ‘Software-update’ -> ‘Downloaden en installeren’.

via [AW]