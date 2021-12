Galaxy S21 FE Per Ongeluk Op Website Van Samsung Verschenen

De Samsung Galaxy S21 FE die Samsung begin volgend jaar zal introduceren, is nu al per ongeluk op de website van de fabrikant verschenen. Op de pagina, die inmiddels weer offline is gehaald, stond onder andere een officiële render van de smartphone.

De introductie van de Galaxy S21 FE zal in januari plaatsvinden, maar op de Samsung-website in de Verenigde Arabische Emiraten stond tijdelijk al een support-pagina voor de smartphone online. Tech-lekker Evan Blass kwam deze pagina tegen en deelde de link en bijbehorende render op zijn Twitter-account. De pagina is inmiddels niet meer bereikbaar.

Volgens de geruchten zal Samsung de Galaxy S21 FE op 4 januari officieel introduceren. Dit is een maand voor de lancering van de Galaxy S22-serie. De ‘Fan Edition’ is een goedkopere variant van de reguliere Galaxy S21 en beschikt volgens de geruchten over een 6,41-inch Full HD AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een waterdichte behuizing met een IP68-rating, een Exynos 2100-processor (in Europa), een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

via [AW]