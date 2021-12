Foto’s Van High-end Motorola Edge X30 Opgedoken

Op het internet zijn foto’s opgedoken van de Motorola Edge X30. De Edge X30 is een smartphone met high-end features die Motorola later deze week officieel zal introduceren in China. De beelden geven ons onder andere informatie over het scherm van de smartphone.

De introductie van de Motorola Edge X30 staat voor later deze week ingepland. Motorola zal de smartphone introduceren in China en we weten nog niet of de fabrikant ook gelijk details geeft over een Europese lancering. Wel weten we dankzij de geruchten dat de Motorola Edge X30 in het hogere segment geplaatst zal worden. Zo beschikt de smartphone onder andere over de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor die Qualcomm vorige week heeft aangekondigd.

Ook weten we dankzij een vroegtijdig gepubliceerde video op het Weibo-account van Motorola meer over het scherm van de Motorola Edge X30. Zo heeft het scherm een 144Hz-verversingssnelheid, een HDR10+ certificering en 1 miljard kleuren. Volgens de geruchten gaat het om een 6,67-inch scherm met een Full-HD+ resolutie.

Na de officiële introductie, die later deze week zal plaatsvinden, zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]