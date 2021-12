“Dit Is De Samsung Galaxy A83 5G”

De website LetsGoDigital heeft renders gedeeld die laten zien hoe de Samsung Galaxy A83 5G er uit komt te zien. Naast informatie over het uiterlijk heeft de bron ook informatie over de specificaties gedeeld.

Op de onderstaande beelden zien we de opvolgers van de Galaxy A82, die alleen in India is uitgebracht. De voorganger van de A82, de Samsung Galaxy A80 met roterende camera, verscheen wel in verschillende regio’s op de markt. Welke plannen Samsung heeft met de Galaxy A83 is nog onduidelijk.

We zien een smartphone met zeer dunne schermranden en een driedubbele camera. De beelden tonen de Galaxy A83 in de kleuren zwarte en mintgroen. De geruchten spreken over een Dynamic AMOLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid en een QHD+-resolutie, een Qualcomm Snapdragon 855+-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De driedubbele camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.













Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt over de Galaxy A83 5G. We weten dan ook nog niet wanneer de fabrikant van plan is om de smartphone te introduceren.

via [AW]