Specificaties Van Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Uitgelekt

Samsung is van plan om binnenkort de Galaxy Tab S8-serie te introduceren. De tablet-serie bestaat uit meerdere toestellen, waaronder de Galaxy Tab S8 Ultra. Van deze krachtige tablet zijn nu een aantal specificaties uitgelekt.

Naar verwachting zal Samsung in januari 2022 tijdens de CES in Las Vegas de Galaxy Tab S8-serie introduceren. Deze serie bestaat vermoedelijk uit de reguliere Tab S8, de Tab S8 Plus en de Tab S8 Ultra. Van deze laatste tablet zijn nu een hoop specificaties opgedoken via de doorgaans goedgeïnformeerde website Sammobile.

Volgens de bron beschikt de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra over een 14,6-inch WQXGA+ scherm met schermranden die slechts 6,3mm dik zijn. Intern vinden we de allernieuwste vlaggenschip-chipset van Qualcomm, namelijk de Snapdragon 8 Gen 1. Gebruikers krijgen de keuze tussen 6GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. De behuizing van de tablet is slechts 5,5 millimeter dik.

De accu heeft een capaciteit van 11.200 mAh en ondersteuning voor 45W snelladen. De selfie-camera heeft een 12MP lens. Achterop vinden we een dubbele camera met een 13MP hoofdlens en een 6MP groothoeklens. De tablet draait uit de doos op Android 12 met de One UI-schil.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties van alle tablets in de Galaxy Tab S8-serie op een rijtje.

via [droidapp]