Introductie Xiaomi 12 (Pro) Op 28 December

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 28 december de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro zal introduceren. Beide smartphones beschikken over de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm. De Xiaomi 12 krijgt een kleiner scherm dan zijn voorganger.

Xiaomi heeft de onderstaande afbeelding gedeeld op zijn Weibo-pagina. We zien een kleine en een grote uitvoering van Xiaomi’s aankomende vlaggenschip-smartphone. Volgens tech-lekker OnLeaks krijgt de reguliere Xiaomi 12 een 6,2-inch scherm. Dit is een stuk kleiner dan het 6,8-inch scherm van zijn voorganger. De Xiaomi 12 Pro krijgt een groter scherm, maar wat de andere verschillen zijn tussen de reguliere Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro is nog onduidelijk. Xiaomi zou ook plannen hebben voor een opvolger van de Xiaomi Mi 11 Ultra en een voordeligere Xiaomi 12X.

De Xiaomi 12X krijgt volgens Gizmochina een Snapdragon 870-processor in plaats van de nieuwe 8 Gen 1-processor. De officiële introductie van de Xiaomi 12-serie zal plaatsvinden op dinsdag 28 december om 12.30 uur Nederlandse tijd. Waarschijnlijk verschijnen de smartphones eerst in thuisland China op de markt. Een aantal weken tot maanden later zal de Europese markt volgen.





via [tweakers]