Moto G31, Moto G51 En Moto G200 Geïntroduceerd

Motorola heeft drie nieuwe smartphones voor de Nederlandse markt aangekondigd. Het gaat om de twee budget-toestellen Moto G31 en Moto G51 en de mid-range smartphone Moto G200. Prijzen van de toestellen variëren tussen de 220 euro en 450 euro.

De Motorola Moto G31 is de voordeligste van de drie nieuwe toestellen. De smartphone is vanaf begin december verkrijgbaar in de kleuren baby blue en mineral grey voor een adviesprijs van 219,99 euro. De Moto G31 beschikt over een 6,4-inch FHD+ OLED-scherm, een MediaTek Helio G85 processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De Moto G51 5G is vanaf begin januari verkrijgbaar voor 279,99 euro in de kleuren bright silver en indigo blue. De smartphone beschikt over een 6,8-inch FHD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon™ 480 Pro processor met 5G-ondersteuning, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh (10W) accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De Moto G200 5G is de krachtigste smartphone van de drie en is vanaf begin december verkrijgbaar in de kleur stellar blue voor 449,99 euro. De Moto G200 beschikt over een 6,8-inch FHD+ LCD-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon® 888+ processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens die ook te gebruiken is als macrolens en een 2MP dieptesensor.