Nokia X10 Ontvangt Android 12-update

HMD Global is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Nokia X10. De nieuwe update rolt momenteel uit in 35 landen, waaronder Nederland en België. De Nokia X10 is de tweede smartphone van het merk die een Android 12-update ontvangt.

Gebruikers van de Nokia X10 kunnen elk moment een update naar Android 12 verwachten. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Volgens HMD Global moet de update inmiddels voor iedereen in de Benelux verkrijgbaar zijn.

Android 12 brengt verschillende veranderingen met zich mee, waaronder het nieuwe Material You-design waarbij de interface zich aanpast op de kleuren van de gekozen achtergrond. Ook zijn er prestatieverbetering doorgevoerd en krijgen gebruikers via het privacydashboard toegang tot meer privacyopties.

via [droidapp]