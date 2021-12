Opvouwbare Motorola Razr Krijgt Opvolger

Een manager van Lenovo heeft bekendgemaakt dat Motorola werkt aan een opvolger van de Motorola Razr, de opvouwbare smartphone van de fabrikant. De klaptelefoon krijgt onder andere een snellere processor en een vernieuwd ontwerp.

Motorola bracht in 2019 zijn eerste opvouwbare smartphone op de markt in de vorm van een klaptelefoon. Vorig jaar lanceerde Motorola de Motorola Razr 5G, maar sindsdien hebben we niks meer gehoord over een eventuele opvolger. Daar komt nu verandering in, want Lenovo-manager Chen Jin bevestigt via een bericht op de Chinese sociale media website Weibo dat er een nieuwe Razr komt. Wanneer de introductie zal plaatsvinden heeft Chen Jin niet gezegd, maar hij geeft wel aan dat er verschillende verbeteringen worden doorgevoerd. Zo krijgt de smartphone een krachtigere processor en een vernieuwd ontwerp.

De Motorola Razr heeft eigenlijk ook wel een grote update nodig om te kunnen concurreren met de Galaxy Z Flip 3. Deze krachtigere, hippere en uitgebreidere opvouwbare smartphone van Samsung is erg populair. Daarnaast heeft de fabrikant Huawei een aantal dagen geleden ook zijn eerste vouwbare smartphone met clamshell aangekondigd, dus de concurrentie op deze markt groeit.

Hoeveel de nieuwe Motorola Razr gaat kosten is nog onduidelijk, maar de adviesprijs moet wel naar beneden. De Galaxy Z Flip 3 is namelijk al voor onder de 950 euro verkrijgbaar. De Motorola Razr 5G verscheen vorig jaar op de markt voor 1499 euro.

via [androidplanet]