Nokia X10 Nu In Nederland Verkrijgbaar

HMD Global heeft een nieuwe Nokia-smartphone uitgebracht in Nederland. De Nokia X10 is te koop voor 309 euro en beschikt onder andere over een vierdubbele camera en een Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning.

De Nokia X10 is een voordelige 5G-smartphone. De smartphone heeft een 6,67-inch scherm met een full-hd resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een Snapdragon 480-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4470 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Nokia X10 is los verkrijgbaar voor 309 euro of in combinatie met een abonnement. De smartphone is onder andere te koop bij Coolblue.

via [androidplanet]