Review Sony Xperia 5 III: Compacte en Krachtige Vlaggenschip, Maar Niche-product?

Sony introduceerde in april 2021 drie nieuwe smartphones, waaronder de Xperia 5 III. We hebben lang moeten wachten totdat de Sony Xperia 5 III eindelijk op de markt verscheen, maar inmiddels is de vlaggenschip-smartphone in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro (979 euro bij Coolblue). Op de redactie hebben wij de Xperia 5 III een aantal weken kunnen testen en in dit artikel bespreken wij alle voordelen, nadelen en redenen waarom je de smartphone wel of juist niet moet kopen.

Sony durft anders te zijn

Sony is een fabrikant die niet altijd meegaat met de huidige trends. Smartphones van Sony vallen hierdoor “buiten de norm”. Dit brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee, afhankelijk van wie je het vraagt. Wij hopen met behulp van onze review duidelijk te maken welke doelgroep Sony wil bereiken met de Xperia 5 III. ‘Simpel’, ‘krachtig’ en ‘camera’ zijn drie woorden die direct te binnen schieten als we denken aan de Sony Xperia 5 III.

Specificaties Sony Xperia 5 III

Om de basis te leggen zetten wij de belangrijkste specificaties even op een rijtje. Kijkend naar de specificaties is het direct duidelijk dat we te maken hebben met een high-end smartphone. Toch zien we een aantal punten die we bij andere high-end smartphones wel of juist niet tegenkomen. Hier komen we zo op terug.

Sony Xperia 5 III specificaties

– 6,1 inch FHD OLED-scherm met Full HD+-resolutie (2520 x 1080 pixels) en 120Hz verversingssnelheid

– Qualcomm Snapdragon 888-processor

– 8GB werkgeheugen

– 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een MicroSD-kaart

– 4500 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen (draadloos opladen ontbreekt)

– Waterdichte behuizing (IP65/IP68-rating)

– Vingerafdrukscanner aan de zijkant

– 8MP selfie-camera

– Driedubbele rear-camera: 12MP hoofdlens (f/1.7), 12MP ultragroothoeklens (f/2.2), 12 MP telelens (f/2.3/2.8)

– 3.5mm koptelefoonaansluiting

– Stereo-speakers

– 5G-ondersteuning

– DualSIM-ondersteuning

– Afmetingen: 157 mm × 68 mm ×8,2 mm

– Gewicht: 169 gram

Scherm

De Xperia 5 III heeft een 6,1-inch scherm, wat tegenwoordig als compact gezien kan worden. Ook heeft het scherm een opvallende resolutie van 2520 x 1080 pixels. Dit komt doordat Sony heeft gekozen voor een scherm met een 21:9-beeldverhouding, wat smaller en langer is dan de “standaard” 20:9-ratio van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21. De 21:9-beeldverhouding maakt de Sony Xperia 5 III wat handzamer en eenvoudiger te bedienen met één hand. Ook is deze beeldverhouding prettiger voor het kijken van bijvoorbeeld Netflix-content en voor het laden van twee applicaties naast elkaar in Sony’s multitasking-functie.

Het OLED-scherm heeft een hoge Full HD+-resolutie en een snelle verversingssnelheid van 120Hz. Deze combinatie zorgt voor scherpe en vloeiende beelden. Met name tijdens het gamen en het scrollen door webpagina’s zul je dit merken.

Minder indrukwekkend zijn de schermranden. Terwijl de meeste fabrikanten proberen de schermranden zo dun mogelijk te houden, hecht Sony hier minder waarde aan. Zowel boven als onder het scherm vinden we namelijk een redelijk dikke rand. Hierdoor zien de Sony-smartphones er over het algemeen wat “gewoontjes” uit en is de Xperia 5 III geen opvallende verschijning. De schermranden brengen echter niet alleen nadelen met zich mee. Zo heb je dankzij deze randen ruimte voor je duimen wanneer je Netflix in landscape modus bekijkt of wanneer je aan het gamen bent. Ook heeft het scherm geen notch of uitsparing, omdat de selfie-camera gewoon in de bovenste schermrand past. Het voordeel hiervan is dat je tijdens het gamen of het kijken van een film geen vervelende zwarte stip aan de zijkant ziet.

Processor

De Sony Xperia 5 III is uitgerust met een Snapdragon 888-processor. Dit is een van de krachtigste vlaggenschip-chipsets van Qualcomm, die ervoor zorgt dat zelfs de zwaarste applicaties en games vloeiend draaien. Dankzij de snelle processor en de aanwezige 8GB werkgeheugen kun je zonder problemen meerdere zware applicaties opstarten en naast elkaar draaien in de multi-window mode. Ook is de Snapdragon 888-processor uitgerust met een 5G-modem. Hierdoor kun je genieten van sneller internet, ideaal wanneer je Netflix aan het streamen bent.

De smartphone heeft 128GB opslagruimte voor het installeren van applicaties en het opslaan van je foto’s en video’s. Dit is voor de meeste mensen voldoende, maar mensen die meer opslag nodig hebben kunnen de opslagruimte uitbreiden met een microSD-kaart. Dit is een feature die bij veel andere vlaggenschip-smartphones vaak ontbreekt. Ook als je niet perse meer opslagruimte nodig hebt is een microSD-kaart ideaal om bijvoorbeeld een backup te maken van je smartphone. Dit is vooral handig als je veel foto’s en video’s maakt. Let er wel op dat er geen ruimte is voor een tweede SIM-kaart als je een microSD-kaart gebruikt.

Camera

Sony is een grote speler op de camera-markt. Het zal je dan ook niet verbazen dat de fabrikant veel aandacht besteed aan de camera-ervaring op zijn smartphones. Zo is de Sony Xperia 5 III de eerste smartphone met een variabele telelens en een dual PD-sensor. Dit wil zeggen dat Sony twee zoomlenzen heeft verwerkt in één sensor. Dankzij deze dual-zoomlens kun je zowel 2.9x als 4.4x optisch inzoomen, zonder kwaliteitsverlies. Naast de zoomlens vinden we een hoofdlens en een groothoeklens. Alle lenzen hebben een 12MP resolutie.

Sony wil op zijn smartphones dezelfde ervaring leveren als op zijn compact-camera’s. Dit doet de fabrikant met behulp van de Photography Pro camera-app. Deze app heeft dezelfde gebruikersinterface als de Sony Alpha-camera’s en geeft je handmatige controle over alle camera-instellingen zoals exposure, white balance en shutter speed. Mensen die actief met fotografie bezig zijn zullen dit erg waarderen.

Voor mensen die voornamelijk video’s maken heeft Sony de Cinema Pro-app geïnstalleerd. Net als bij de Photography Pro-app kun je handmatig alle instellingen wijzigen. Daarnaast kun je de gewenste resolutie en frame-rate selecteren. Er is ondersteuning voor 4K-video’s met maximaal 120fps of 1080p-video’s met maximaal 240fps. Je kunt de gemaakte video’s rechtstreeks vanuit te app bewerken met de “Looks”-functie.

De krachtige processor en de camera-software zorgen ervoor dat je burstfoto’s kunt schieten met maar liefst 20 frames per seconden. Real-time Eye-AF zorgt ervoor dat de camera met 60fps kan focussen op de ogen van de persoon in de foto.

Xperia 5 III groothoeklens (0.7x zoom)

Xperia 5 III hoofdlens (1.0x zoom)

Xperia 5 III zoomlens (2.9x zoom)

Xperia 5 III zoomlens (4.4x zoom)

De Xperia 5 III maakt foto’s met natuurlijke kleuren. De kleuren op de foto’s komen dus overeen met de kleuren in real-life, wat erg belangrijk is voor serieuzere fotografen. Veel smartphonefabrikanten maken namelijk gebruik van “filters” en “AI” om wat kleurrijkere foto’s te creëren. Alhoewel dit in sommige gevallen best mooi kan zijn komen dergelijke foto’s vaak wat minder natuurlijk over. Sony focust zich op de realiteit en geeft je vervolgens de vrijheid om de kleuren naderhand zelf naar eigen smaak aan te passen.





Uniek aan de Sony Xperia 5 III is de shutter-knop aan de zijkant. Met deze knop maak je foto’s zonder dat je het scherm hoeft te gebruiken. Wanneer je de knop half indrukt focust de camera. Zodra je de knop volledig indrukt maakt de Xperia 5 III een foto. Burstfoto’s maak je door de knop ingedrukt te houden. De fysieke shutter-knop werkt een stuk prettiger dan een digitale knop op het scherm en past goed bij de Sony Alpha-ervaring die Sony wil nabootsen.

Audio

In de behuizing vinden we twee “front-facing” speakers. De speakers zorgen voor goede audio tijdens gaming- en streaming-sessies, maar het zijn niet de beste smartphonespeakers in deze prijsklasse.

Ook vinden we bovenin de behuizing een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Een audio-jack is tegenwoordig een zeldzame feature op vlaggenschip-smartphones. Dankzij de 3.5mm koptelefoonaansluiting kun je met een bekabelde koptelefoon genieten van de hoogste kwaliteit audio die een smartphone kan bieden.

Bouwkwaliteit

Het design van de Sony Xperia 5 III mag dan een wat saaie uitstraling hebben, de behuizing bestaat wel uit premium materialen. Zo heeft de smartphone een aluminium frame, met aan de voorkant Corning Gorilla Glass Victus en aan de achterkant Corning Gorilla Glass 6. Deze lagen glas maken de Xperia 5 III krasbestendig. De knoppen rondom de behuizing zijn minimalistisch. Helaas is de behuizing wel wat aan de gladde kant en zijn vingerafdrukken aan de achterkant van de behuizing goed zichtbaar.

De behuizing heeft een IP65/IP68-rating gekregen, wat wil zeggen dat de smartphone stof- en waterbestendig is tot een diepte van 1.5 meter voor maximaal 30 minuten.

Overige specs

De Xperia 5 III heeft een 4500mAh accu, wat redelijk groot is. De smartphone gaat dan ook lang mee op een acculading. Opladen gaat met een maximale snelheid van 30W, wat netjes is, maar niet indrukwekkend. In een half uur aan de lader is de accu weer voor ongeveer 50% opgeladen. Sony levert de Xperia 5 III met een 30W-oplader, iets dat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. Zo levert zowel Samsung als Apple zijn vlaggenschip-smartphones inmiddels zonder oplader.

Steeds meer smartphones beschikken over een in-display vingerafdrukscanner, wat wil zeggen dat de vingerafdrukscanner is gepositioneerd onder het scherm. Sony heeft bij de Xperia 5 III echter gekozen voor een traditionele vingerafdrukscanner aan de zijkant van de smartphone. De locatie is prettig en de scanner reageert snel.

Ook noemenswaardig is het ontwerp van de SIM-tray. Bij vrijwel alle smartphones heb je een SIM-kaart tool of een paperclip nodig om de SIM-kaart of SD-kaart te verwisselen, maar de SIM-tray van de Sony Xperia 5 III kun je gewoon met je nagel uit de behuizing trekken. Hierdoor kun je altijd en overal eenvoudig even je kaartjes verwisselen. Dergelijke details laten zien dat Sony goed heeft nagedacht over het gebruikersgemak van de smartphone.

Software

Gebruikersgemak is iets dat we ook terugzien in de software van Sony. De Sony Xperia 5 III draait namelijk op een vrijwel stock-versie van Android. Sony heeft geen schil geïnstalleerd die de interface van Android een grote make-over geeft. Wel zijn er een aantal applicaties voorgeïnstalleerd, maar die kun je verwijderen. Ook heeft Sony eigen camera-apps en een eigen muziekspeler toegevoegd. Zoals wij eerder al aangaven geven de camera-apps volledige controle over de camera’s, alhoewel de apps wel minder makkelijk in gebruik zijn dan de standaard camera-app.

Sony heeft ook drie interessante software-functies toegevoegd aan Android. Zo vinden we aan de zijkant op het thuisscherm een witte balk. Door twee keer op deze balk te tikken open je de “side sense sidebar”. In dit side sense-menu vindt je snelkoppelingen, applicaties die je veel gebruikt en snelle toegang tot andere functies. Zo kun je vanuit dit menu bijvoorbeeld meerdere vensters activeren om twee verschillende applicaties naast elkaar te draaien en kun je de “Eénhandige modus” starten om het scherm te verkleinen. Zoals de naam al doet vermoeden kun je in de één-hand mode de smartphone makkelijker bedienen met één hand. In de onderstaande screenshots zie je de drie functies in actie.

Xperia 5 III side-sense sidebar

Xperia 5 III eenhandige modus

Xperia 5 III meerdere vensters

Conclusie

In tegenstelling tot merken als Samsung, Xiaomi en Huawei richt Sony zich niet op de massa. Sony durft zichzelf te zijn en daardoor zien de smartphones van de Japanse fabrikant er anders uit dan de smartphones van de concurrentie. Dit zorgt ervoor dat je de Sony-toestellen makkelijk kunt onderscheiden van andere smartphones, maar dit maakt de Xperia 5 III wel een “niche product”. De massa gaat nou eenmaal mee met de trend.

Dat de Sony Xperia 5 III niet voor iedereen is wil echter niet zeggen dat het geen top-toestel is. De Xperia 5 III is een zeer krachtige en uitgebreide smartphone met meerdere functies die bij andere vlaggenschip-smartphones ontbreken. Je kunt de opslagruimte uitbreiden, audiofielen kunnen dankzij de 3.5mm koptelefoonaansluiting luisteren naar de beste kwaliteit audio en de camera maakt hoge kwaliteit foto’s met natuurlijke. Dankzij de waterdichte behuizing hoef je je geen zorgen te maken om vochtschade en de Snapdragon 888-processor zorgt ervoor dat alles soepel draait.

Helaas ontbreekt ondersteuning voor draadloos opladen en is 30W snelladen niet heel indrukwekkend. Daarentegen gaat de Sony Xperia 5 III wel lang mee op een acculading. De 21:9-beeldverhouding brengt een hoop voordelen met zich mee, maar is mede door de “dikke” schermranden niet voor iedereen weggelegd. Het grootste obstakel is echter de adviesprijs van 999 euro. De Sony Xperia 5 III mag bij sommige webwinkels dan wel met 50 euro in prijs zijn gedaald, de Galaxy S21 met vergelijkbare specificaties haal je inmiddels al voor 779 euro in huis.

Daarentegen zal de uitgebreide camera-software, het langwerpige scherm, het ontbreken van een notch, de aanwezigheid van een 3.5mm koptelefoonaansluiting en de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden voor sommige mensen voldoende zijn om 150 tot 200 euro meer uit te geven. In de meeste gevallen zijn dit audiofielen, mensen die serieuzer met fotografie bezig zijn en mensen die in het bezit zijn van een Sony Alpha-camera. En laat dit nou net Sony’s doelgroep zijn.

Voordelen

– mooi duidelijk scherm

– krachtige processor voor soepele prestaties

– zeer goeie camera met uitgebreide camera-functies

– goeie accuduur

– premium en waterdichte behuizing

– fysieke camera-knop

– 3.5mm koptelefoonaansluiting

– microSD-kaart aansluiting

Nadelen

– hoge adviesprijs

– dikke schermranden

– geen ondersteuning voor draadloos opladen

– glazen afwerking zorgt voor gladde behuizing die makkelijk vingerafdrukken achterlaat

De Sony Xperia 5 III is bij Coolblue verkrijgbaar voor 979 euro in de kleuren zwart en groen.