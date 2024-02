Review Sony Xperia 5 V: Compacte High-end Smartphone Voor De Fotograaf

Sony brengt elk jaar een aantal nieuwe Xperia-smartphones op de markt, onder de namen Xperia 1, Xperia 5 en Xperia 10. Inmiddels zijn we aangekomen bij de vijfde generatie van deze series. In dit artikel nemen wij de Xperia 5 V onder de loep en kijken we voor welke doelgroep de compacte en unieke smartphone wel of niet geschikt is.

Vaste lezers weten dat wij altijd eerst even naar de inhoud van de verpakking kijken. Bij de Sony Xperia 5 V zijn wij echter snel uitgesproken. Sony levert de smartphone namelijk in een kleine witte kartonnen doos zonder oplader, USB-kabel of andere accessoires. In de verpakking vinden we alleen de smartphone zelf en het bijbehorende papierwerk. Volgens Sony is het meeleveren van een USB-C kabel overbodig en onnodige vervuiling, omdat de meeste mensen al meerdere USB-C kabels in huis hebben liggen.

Sony is niet de enige fabrikant van high-end smartphones die tegenwoordig geen oplader meer meelevert bij zijn toestellen, maar het blijft opmerkelijk dat we bij sommige budget-smartphones tal van accessoires krijgen terwijl je bij een high-end smartphone van bijna duizend euro geen extra’s meer krijgt.

Design

Sony houdt zich al jaren vast aan hetzelfde designpatroon, waardoor de Xperia-smartphones er anders uitzien dan de concurrerende smartphones. Zo heeft de Xperia 5 V net als zijn voorgangers nog relatief dikke schermranden, terwijl andere high-end smartphones tegenwoordig bijna randloos zijn. Dankzij de wat dikkere schermranden kun je de smartphone wel goed vastpakken zonder dat je per ongeluk het scherm aanraakt.

Doordat de smartphone beschikt over een langwerpig 6,1-inch scherm met een 21:9 beeldverhouding, is de Xperia 5 V erg compact en kun je de smartphone ondanks de dikkere randen gewoon met één hand bedienen. Ook heeft het scherm geen notch of uitsparing voor de selfie-camera, omdat Sony deze camera gewoon in de rand boven het scherm heeft geplaatst. Dit notch-vrij design ziet er best strak uit.

Vanwege het 21:9 scherm is ook de behuizing van de Xperia 5 V wat langwerpiger. Deze behuizing heeft een afmeting van 154 x 68 x 8.6mm en is erg minimalistisch met subtiele rondingen. Achterop vinden we een zeer kleine camera-module met daarin twee lenzen. Doordat deze module zo klein is en bijna niet uit de behuizing steekt, heeft de Xperia 5 V een van de mooiste camera-modules op de markt. Dit is natuurlijk een persoonlijke mening, maar veel smartphones beschikken tegenwoordig over veel te massieve camera-modules die soms bijna de halve achterkant in beslag nemen.

De behuizing bestaat uit een metalen frame met een matglazen achterkant. Dankzij deze materialen voelt de smartphone premium aan. Ook is de Xperia 5 V met een gewicht van 183 gram vrij licht en vangt de matglazen achterkant in tegenstelling tot de glanzende glazen achterkant van de Xperia 5 III geen vingerafdrukken op. Daarnaast heeft de behuizing opnieuw een IP69-rating gekregen, waardoor de smartphone water en stofbestendig is. In deze review bespreken wij de zwarte uitvoering, maar de Xperia 5 V is ook verkrijgbaar in de kleuren blauw en zilver.

Rondom de behuizing vinden we verschillende knoppen en aansluitingen. Zo zien we aan de rechterkant de volumeknoppen en de aan/uit-knop. In deze aan/uit-knop zit de vingerafdrukscanner verwerkt. Deze vingerafdrukscanner is accuraat en snel en vanwege de positie handig te bedienen. Aan dezelfde kant vinden we ook nog een shutter-knop, waarmee je foto’s kunt maken zonder het scherm aan te raken. Deze shutter-knop is vooral handig wanneer je handschoenen aan hebt en het scherm daardoor niet goed kunt gebruiken.

Ook noemenswaardig is de aanwezigheid van een 3.5mm koptelefoonaansluiting aan de bovenzijde. Je kunt de Sony Xperia 5 V dus gewoon met een bekabelde koptelefoon gebruiken. Daarnaast heeft de smartphone naast de SIM-kaart slot ruimte voor een microSD-kaart waarmee je de opslagruimte kunt uitbreiden. Zowel een 3.5mm koptelefoonaansluiting als de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden zijn features die we zelden tegenkomen op high-end smartphones.

Camera

De Sony Xperia-serie staat voornamelijk bekend om zijn camera-prestaties. Het valt dan ook gelijk op dat de Xperia 5 V een camera minder heeft dan zijn voorganger. In plaats van een driedubbele rear-camera, vinden we in de camera-module van de Xperia 5 V slechts twee lenzen. Het gaat om een 48MP (F1.9) hoofdlens en een 12MP (F2.2) groothoeklens. De telelens ontbreekt dus.

Het ontbreken van een telelens op een high-end smartphone is opmerkelijk, omdat de aanwezigheid van een telelens juist één van de redenen is om te kiezen voor een vlaggenschip-smartphone. De Xperia 5 V introduceert echter een andere manier om in te zoomen, waardoor het alsnog mogelijk is om 2x te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Voor de hoofdlens maakt de smartphone namelijk gebruik van een vernieuwde Exmor T-sensor met twee verschillende brandpunten, van 24mm en 48mm. Je zoomt dus in met de hoofdlens, met als resultaat een mooie 12MP foto met 2x zoom. De 2x zoomfunctie werkt prima, maar we hopen dat de opvolger 3x of zelfs 5x kan inzoomen met een echte telelens om de concurrentie bij te blijven. Hieronder staan twee voorbeelden van foto’s met 1x zoom en 2x zoom.

1x zoom 2x zoom 1x zoom 2x zoom

Ook met de groothoeklens en de 12MP selfie-camera maak je mooie foto’s met veel details. De grote camera-sensor van de Xperia 5 V vangt daarnaast veel licht op en presteert daardoor ook goed in donkere omgevingen. Het valt op dat de foto’s minder kleurrijk zijn dan de foto’s die je maakt met de meeste andere smartphones. Dit is een keuze van Sony. Sony gaat namelijk voor de realistische look en bewerkt de foto’s daarom niet automatisch met filters en extra contrast om de kleuren meer in het oog te laten springen. Alhoewel veel mensen die actief zijn op social media juist behoefte hebben aan de extra felle kleuren, kunnen “professionele fotografen” de realistischere kleuren van Sony waarschijnlijk meer waarderen.

Sony geeft je echter wel de optie om de foto’s achteraf alsnog te bewerken. Ook is de Photo Pro camera-app veel uitgebreider dan die van concurrerende smartphones. In manual-mode krijg je namelijk de volledige vrijheid over alle camera-settings, waaronder de ISO, shutterspeed, exposure en kleurenschema’s. Hierdoor kun je foto’s maken die er echt professioneel uitzien. De interface van de camera-app lijkt overigens veel op de interface van Sony’s Alpha-camera’s. Heb jij al een Sony Alpha-camera, dan stap je dus makkelijk over naar de Photo Pro-app op de Sony Xperia 5 V.

Niet alleen op het gebied van foto’s is de Sony Xperia 5 V een interessante keuze. Ook het maken van video’s is een specialiteit van de smartphone. Vooral interessant is de mogelijkheid om 4K-video’s met 120fps te schieten. Zelfs nieuwere smartphones, zoals de Galaxy S24, de OnePlus 12 en de iPhone 15 kunnen 4K-video’s met “slechts” 60fps opnemen. Dankzij de hogere framerate kun je beelden vertragen om actie-shots of b-roll opnames in slow motion af te spelen voor een professionelere look.

Voor het maken van mooie portretten past Sony AI-technieken toe die automatisch de witbalans en scherpstelling kunnen aanpassen, met als resultaat een van de meest realistische bokeh-effecten van alle huidige smartphones. Waar bij veel andere smartphones vaak duidelijk een onnatuurlijke lijn om een onderwerp zichtbaar is, is dit bij de Xperia 5 V niet het geval. Ook lijkt het bokeh-effect meer op die van echte camera-lenzen, in plaats van een simpele softwarematige blur.

Ondanks dat je echt prachtige en natuurlijke foto’s kunt maken is het niet zo dat elke druk op de shutter-knop resulteert in het perfecte plaatje. Het komt nog steeds voor dat een foto soms wat wazig is, objecten te snel bewegen of een onderwerp niet helemaal in focus is. Het is dus nog steeds gedeeltelijk aan de gebruiker om het perfecte plaatje te schieten.

Accu

Ondanks de kleinere vormgeving van de Sony Xperia 5 V is de smartphone gewoon uitgerust met een 5000mAh accu. Dit is een vrij grote accu voor een toestel van dit formaat en we zien dat dit een positieve impact heeft op de accuduur van de Xperia 5 V. Je hoeft je namelijk geen zorgen te maken als je een dag op pad gaat, want de accu van de Sony Xperia 5 V houdt het makkelijk de hele dag vol. Ben je geen actieve gamer of streamer, dan is ook twee dagen op één acculading mogelijk.

Je kunt de accu met een maximale snelheid van 30W opladen. Met deze snelheid duurt het ongeveer anderhalf uur om een lege accu volledig op te laden. Dit is iets sneller dan de Galaxy S24 of de iPhone 15, maar wel een stuk trager dan smartphones van merken als Xiaomi, Oppo en OnePlus. De Sony Xperia 5 V heeft ook ondersteuning voor draadloos opladen. Dit kan met een snelheid van 18W. Belangrijk om te weten is dat Sony geen oplader of USB-C-kabel meelevert.

Meer Specificaties

De Sony Xperia 5 V heeft een helder 6,1-inch OLED-scherm met een beeldverhouding van 21:9 en een resolutie van 1080 x 2520 pixels. Dankzij de verversingssnelheid van 120Hz komt het scherm vloeiend over. Het is gewoon een goed scherm, maar dat is natuurlijk vrij gebruikelijk voor een smartphone in deze prijsklasse.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Dit is een krachtige processor voor high-end smartphones en dat merken we ook tijdens het gebruik van de smartphone. Zo starten games snel op en kun je genieten van een vloeiende gaming-ervaring. Ook valt het op dat de Sony Xperia 5 V tijdens lange gaming-sessies vrij koel blijft. Lang gamen met de Sony Xperia 5 V is dus geen probleem. Wel is het zo dat er inmiddels verschillende smartphones verkrijgbaar zijn die gebruikmaken van de Snapdragon 8 Gen 3-processor. Dit is een nieuwere en nog krachtigere processor die bijvoorbeeld in de Galaxy S24 Ultra en OnePlus 12 te vinden is.

De Xperia 5 V is alleen verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Helaas kun je dus niet kiezen voor een variant met meer werkgeheugen of bijvoorbeeld 256GB opslagruimte. Dat is best jammer, want 128GB opslagruimte is niet erg veel voor een smartphone in deze prijsklasse. Gelukkig heeft de Xperia 5 V wel een microSD-kaart aansluiting. Je kunt de opslagcapaciteit dus eenvoudig uitbreiden. Daarnaast is het gebruik van een microSD-kaart erg handig om al je gemaakte foto’s eenvoudig te verplaatsen naar een ander apparaat.

In de rand rondom het scherm vinden we twee naar voren gerichte stereo-speakers die een mooi geluid leveren. Dankzij de aanwezige 3.5mm koptelefoonaansluiting kun je echter ook gebruikmaken van een bekabelde headset, zodat jij kunt genieten van high-res audio. Uiteraard kun je dankzij Bluetooth 5.3-ondersteuning ook gewoon met draadloze oordopjes verbinden, zoals bijvoorbeeld de Sony WF-1000XM5.

Tegenwoordig beschikken de meeste high-end smartphones over een in-display vingerafdrukscanner. Sony heeft de vingerafdrukscanner echter in de power-knop aan de zijkant van de behuizing geplaatst. Deze vingerafdrukscanner is erg accuraat en werkt snel.

Updatebeleid

De Sony Xperia 5 V draait uit de doos op Android 13 en heeft inmiddels een update naar Android 14 ontvangen. Gebruikers ontvangen later ook een update naar Android 15, maar daar blijft het bij. Sony rolt namelijk maar twee grote Android-updates uit. Ook garandeert Sony slechts drie jaar beveiligingsupdates. Dit is erg kort voor een smartphone in deze prijsklasse. Zo voorziet concurrent Samsung zijn high-end smartphones maar liefst zeven jaar van updates en ook OnePlus doet het met een updatebeleid van vijf jaar veel beter.

Prijs

De Sony Xperia 5 V kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 999 euro, maar is bij sommige webwinkels inmiddels voor minder dan 900 euro verkrijgbaar. De Sony Xperia 5 V is een interessante smartphone met aantrekkelijke features, maar 900 euro is vrij fors voor een smartphone dat ook een aantal minpunten heeft. Zo haal je voor ongeveer dezelfde prijs ook de nieuwere Samsung Galaxy S24 of OnePlus 12 in huis. De wat oudere Galaxy S23 is inmiddels een stuk voordeliger. Het is daarom goed om te kijken of de pluspunten van de Sony Xperia 5 V opwegen tegen de verkoopprijs en de concurrentie.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

Ben jij opzoek naar een snelle handzame smartphone met een goede camera die realistische foto’s maakt en je veel controle geeft over de bediening van de camera, dan is de Sony Xperia 5 V zeker het overwegen waard. Daarnaast kun je profiteren van de lange accuduur, de 3.5mm koptelefoonaansluiting en de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart.

De Sony Xperia 5 V is echter niet perfect. Zo ziet de voorkant van de smartphone er wat minder modern uit, omdat de randen rondom het scherm relatief dik zijn. Nu is het wel zo dat sommige mensen hier een voorkeur voor hebben, met name doordat het scherm om deze reden geen uitsparing heeft voor de selfie-camera. Dit is dus een persoonlijke voorkeur.

Het korte updatebeleid, de beperkte zoom van de camera en de forse adviesprijs zijn waarschijnlijk grotere minpunten die ervoor zorgen dat consumenten twee keer nadenken voordat ze de Sony Xperia 5 V kopen. Wegen de pluspunten op tegen de minpunten? Dat is uiteindelijk aan jou.

Voordelen

Handzaam toestel

Goede camera

Lange accuduur

Fysieke shutterknop

Uitbreidbare opslagruimte via MicroSD-kaart

3.5mm koptelefoonaansluiting

Nadelen

Hoge adviesprijs

Geen oplader inbegrepen

Kort updatebeleid

De Sony Xperia 5 V is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue en Belsimpel in de kleuren zwart, zilver en blauw.