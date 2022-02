OnePlus Nord CE 2 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft de OnePlus Nord CE 2 officieel geïntroduceerd. De voordelige smartphone is vanaf 10 maart verkrijgbaar voor 329 euro. De OnePlus Nord CE 2 beschikt onder andere over een AMOLED-scherm, een driedubbele camera en ondersteuning voor 64W snelladen.

De Chinese fabrikant OnePlus heeft de opvolger van de OnePlus Nord CE 5G uitgebracht. De Nord CE 2 is een mid-range smartphone met een 6,4-inch 90Hz Full HD+ AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 900-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Als we de specificaties doornemen zien we dat de OnePlus Nord CE 2 een zeer complete smartphone is. Wel draait de smartphone nog op OxygenOS 11 dat is gebaseerd op Android 11. De OnePlus Nord CE 2 krijgt twee grote Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. De OxygenOS 12-update zal in de tweede helft van 2022 worden uitgerold.

De OnePlus Nord CE 2 is vanaf 10 maart verkrijgbaar in de kleuren Gray Mirror en Bahama Blue. Een bestelling plaatsen kan vanaf 3 maart.