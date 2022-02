Volledige Samsung Galaxy S10-serie Ontvangt Februari-update

Nadat Samsung onlangs al de februari-update uitrolde naar de Galaxy S10 Lite heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de update nu ook uitgerold naar de reguliere Galaxy S10, S10e en de S10+. De update installeert de meest recente beveiligingspatch.

Samsung Galaxy S10-gebruikers in Nederland melden dat ze een nieuwe update hebben ontvangen. De update is 152MB groot en werkt de beveiligingspatch bij naar die van februari. Als we naar de changelog kijken zien we dat de update verder geen nieuwe functies met zich mee brengt. Toch is het belangrijk om de update te installeren, want de beveiligingspatch dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

